Einem Bericht des Handelsblatts zufolge plane Fresenius bei der Tochtergesellschaft Kabi einen Abbau von rund 5% der Belegschaft, was etwa 2.000 Stellen entspreche. Dies solle Teil eines Kostensenkungsprogramms sein.



Reuters berichte, dass Rheinmetall ein unverbindliches Angebot für eine Minderheitsbeteiligung an einer Einheit des italienischen Rüstungsunternehmens Leonardo abgegeben habe. Das Angebot beziehe sich auf eine Beteiligung an einer Einheit, die Klein- und Großkalibergeschütze für die Marine herstelle. Rheinmetall bewerte diesen Anteil mit 190 bis 210 Millionen Euro.



Einschätzungen von Analysten:



- Baader Helvea stufe Brenntag auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 102,00 Euro gesetzt worden.



- Wacker Chemie werde von der Société Générale auf "halten" hochgestuft. Das Kursziel sei auf 173,00 Euro gesetzt worden.



- Warburg stufe Rheinmetall auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 240 Euro gesetzt worden. (03.06.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren in der letzten Börsensitzung der Woche im Plus, so die Experten von XTB.Die Indices des Alten Kontinents seien jedoch von ihren Tageshöchstständen zurückgefallen und würden nur noch knapp über den gestrigen Schlusskursen notieren. Der polnische WIG20 (W20) sei einer der Spitzenreiter und notiert aktuell 0,7% höher. Händler sollten bedenken, dass die Indices kurz vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts (14:30 Uhr) einen Anstieg der kurzfristigen Volatilität erfahren könnten.Die technische Situation des DAX habe sich im Laufe des vergangenen Tages kaum verändert. Dem deutschen Index sei es gelungen, die Widerstandszone um 14.575 Punkte erneut zu testen und sogar für einen kurzen Moment darüber zu steigen. Allerdings sei es den Bullen nicht gelungen, diese Gewinne zu halten, und der DAX sei heute wieder unter die genannte Kurszone zurückgefallen.Die Allianz habe den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an ihrem russischen Geschäft an Interholding vereinbart. Die Allianz werde weiterhin einen Anteil von 49,9% an dem Unternehmen halten. Finanzielle Details seien nicht bekannt gegeben worden, aber die Allianz habe gesagt, dass der Verkauf eine negative Auswirkung von 400 Millionen Euro auf ihre Gewinn- und Verlustrechnung haben werde.