Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einem freundlichen Handelsstart ist der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Montag schnell ins Minus gedreht und unter die 14.400-Punkte-Marke gefallen, so Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".



Auch in der neuen Woche würden die Entwicklungen in der Ukraine und die Geldpolitik der FED in den USA die bestimmenden Themen bleiben. Daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern.



Neuigkeiten vom Verhandlungstisch in der Ukraine sollten weiterhin für große Kursausschläge in beide Richtungen sorgen. Zudem dürfte am Mittwoch wieder die Zinsthematik in den Fokus rücken, wenn das FED-Protokoll zur vergangenen Zinssitzung veröffentlicht werde. (04.04.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >