Gestern habe der DAX die Verluste der letzten Woche auszugleichen versucht, jedoch sei die Aufwärtsbewegung durch den 50er SMA gestoppt worden und der Index habe sich zur lokalen Unterstützung bei 15.511,5 Punkten zurückgezogen. Solange sich der Kurs darüber befinde, sei ein weiterer Aufwärtsimpuls möglich. Sollte andererseits ein Durchbruch nach unten erfolgen, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der Unterstützung bei 15.280 Punkten beschleunigen, die mit dem 50% Fibonacci-Retracement der jüngsten Aufwärtswelle zusammenfalle.



Die Daimler AG (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) möchte aufgrund von Verzögerungen und Problemen mit Zellmustern bei ihrem Batterielieferanten Farasis Energy mit der Herstellung eigener Batterien beginnen, so Business Insider. Das Magazin habe gesagt, es sei unklar, ob Daimler die Batteriezellen komplett in Eigenregie oder in Zusammenarbeit mit einem Partner herstellen wolle.



Die Deutsche Bank werde mit dem US-Zahlungsriesen Fiserv Inc. ein Joint Venture gründen, um Kunden Dienstleistungen in der Zahlungsabwicklung anzubieten. Dank der Kooperation würden die Geschäftskunden der Deutschen Bank in der Lage sein, Zahlungen von Kunden sowohl persönlich als auch digital über Fiservs Plattform namens Clover zu empfangen, die Kreditkarten, Debitkarten und mobile Geldbörsen lese und Bestellungen und Bestände erfasse. (22.06.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices notieren heute nach der Rally vom Montag leicht schwächer, da sich die Anleger auf den vorläufigen Wert des Verbrauchervertrauens in der Eurozone und die Aussage des FED-Vorsitzenden Jerome Powell konzentrieren, so die Experten von XTB.Unterdessen habe Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt, dass die deutsche Industrie die Pandemie besser überstanden habe als in einigen anderen europäischen Ländern. Staatliche Hilfen seien als Ausnahmemaßnahme notwendig, müssten aber zurückgenommen werden, wenn sich die Situation verbessere, da die Regierung die Staatsfinanzen in den kommenden Jahren wieder in Ordnung bringen müsse.