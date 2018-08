Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte am Freitag keine neuen Signale geben, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Index habe in einer engen Handelsspanne vor sich hingedümpelt und habe dem steil steigenden Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) (24.950 bis 25.700 in zwei Tagen) nicht nachgeeifert.



Der DAX bewege sich in einer bärischen Flagge, in Folge der Abwärtsbewegung von 12.425 zu 12.120. Dabei seien nochmals mindestens 12.250, wahrscheinlich jedoch sogar 12.270/12.275 erreichbar. Auf dem Weg zu 12.250/12.275 sei im unteren "Rückraum" heute 12.210/12.203 eine Unterstützung. Unterhalb von 12.292 sei der DAX allgemein gefährdet, jederzeit auf neue Monatstiefs unter 12.120 zu fallen. Hierbei wären dann 12.000 und 11.868/11.850 sowie 11.700 und 11.450 ableitbar. Eine bullische Wellenüberschneidung bei 12.292 würde hingegen nahelegen, dass der DAX weitere Tiefs zunächst auslasse und erst einmal bis 12.450/12.500 steige. (20.08.2018/ac/a/m)