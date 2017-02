Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dank eines besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktberichts ist es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag gelungen, mit einem moderaten Kursplus aus dem Handel zu gehen, so die Analysten der Helaba.Wie an der Schnur gezogen hangle sich der deutsche Leitindex derzeit an einer abwärts gerichteten Gann-Linie entlang. Nach vier Schlusskursen unterhalb dieser, sei es am Freitag gelungen, knapp oberhalb der wichtigen Struktur zu schließen. Auch die 21-Tagelinie (11.629) sei, wenn auch nur knapp, zurückerobert worden. Allerdings habe das Kursplus nicht ausgereicht, um auch die mediane Monatslinie (11.653) sowie die obere Begrenzung des Price-Range-Channels (11.722) der Analysten zu überwinden.Vonseiten der Oszillatoren könnten derzeit keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden, hingegen sei die strukturelle Konstellation bei den DAX-Komponenten noch immer als gut zu beschreiben. Insofern würden die Gefahren aus technischer Sicht begrenzt bleiben, solange die wichtige Supportzone von 11.420/11.550 Zählern nicht nachhaltig durchbrochen werde. Auf der Oberseite fänden sich weitere Widerstände bei 11.777 und 11.829 Punkten. (06.02.2017/ac/a/m)