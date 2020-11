Ausblick: Der DAX sei nach dem kräftigen Kursanstieg von 1.850 Punkten in wenigen Handelstagen total überkauft und notiere in dünner Luft unter der Widerstandszone von 13.400 bis 13.800 Punkte. Die Aufwärtsdynamik habe sich bereits merklich abgeflacht. Am Vortag sei der DAX mit einer kleinen Tageskerze und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen.



Die Short-Szenarien: Nach dem kräftigen Hochlauf sei es eher unwahrscheinlich, dass der Index nun auch noch die Widerstandszone, die seit drei Jahren gelte, nach oben durchbrechen könne. Mit aller Wahrscheinlichkeit drehe der DAX wieder nach unten ab und laufe zunächst die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals mit dem 50er EMA an. Gehe es weiter tiefer, würde der 200er EMA als Anlaufmarke folgen. Unter dem 200er EMA könnte sich die Lage für den DAX wieder langfristig eintrüben und das Verlaufstief bei 11.450 Punkten angesteuert werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne weiter zulegen und die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 13.800 Punkten anlaufen. Spätestens hier sollte der DAX erneut nach unten abdrehen. (12.11.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist im großen Bild im Monatschart im Vormonat Oktober am unteren Fibonacci-Fächer im Bereich von 11.450 Punkten wieder nach oben abgeprallt und konnte in der Folge eine kräftige Aufwärtsrally starten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Antreiber seien der bisherige Ausgang der US-Präsidentenwahl und positive Studiendaten zu einem Impfstoff gegen das Coronavirus gewesen. Der DAX befinde sich wieder in dem steigenden Trendkanal und deutlich über seinem 50er und 200er EMA, was bullish zu werten sei. Allerdings stehe er im Monatschart auch vor einem massiven Widerstand, der in den Vorjahren immer wieder gehalten habe.