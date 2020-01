Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) war am Freitag in der Lage, sich über die Marke von 13.500 Zählern zu hangeln, um schließlich auf dem zweithöchsten Schlusskurs (13.526,13) seiner Geschichte aus dem Handel zu gehen, berichten die Analysten der Helaba.Auch mit Blick auf die US-Märkte könnten Entwicklungen beobachtet werden, die zum Nachdenken anregen würden. Zuletzt sei berichtet worden, dass quasi nur vier Titel aus dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) maßgeblich zur Performance beigetragen hätten. Auch der so genannte "Buffett Indikator" finde Beachtung. Dieser zeige die Marktkapitalisierung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts an. Bei Werten über 115% gelte der Markt als überbewertet. Der aktuelle Wert betrage 153,1%. Zum Vergleich: Während der Dotcom sei ein Wert von 146 und während der Finanzkrise im Jahr 2007 ein Wert von 137% erreicht worden. In den USA sei heute Feiertag (Martin Luther King Day). Ab Dienstag setze sich die Quartalsberichtssaison fort.Nachdem am 10. Januar ein großer Preis- und Zeitzyklus geendet habe, sei zu hoffen gewesen, dass es in der abgelaufenen Woche zu einer richtungweisenden Impulsbewegung kommen würde. Dies sei jedoch nicht der Fall gewesen. Immerhin sei es dem Index gelungen, über dem bei 13.470 Zählern verlaufenden, langfristigen Cluster zu schließen. Bleibe zu hoffen, dass die neue Handelswoche für mehr Klarheit sorgen werde. Dafür spräche die Tatsache, dass die 127,2% Fibonacci-Time-Extension, hergeleitet über das Tief des Jahres 2016 und dem 2017er Hoch, auf diese Woche entfalle. Bemerkenswert sei zudem, dass der Kreuzwiderstand, bestehend aus der Median Line von Andrews' Pitchfork und einer 45-Grad Gann-Linie (13.525), bereits in der zweiten Woche in Folge nicht auf Schlusskursbasis habe überwunden werden können. Auch falle auf, dass der langfristige MACD seit Anfang Dezember langsam aber sukzessive falle. (20.01.2020/ac/a/m)