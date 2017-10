Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat den letzten Tag der vergangenen Börsenwoche mit einem Aufwärts-Gap (13.145/187 Punkte) eröffnet und mit einem Plus (0,64%) sowie mit einem neuen Rekordhoch (13.249 Punkte) beendet, so die



Damit hätten die Aktienbullen den perfekten Nährboden geschaffen, um das Ziel von 13.365 Punkten - welches die 138,2%-Fibonacci-Projektion der Korrektur von Juni bis August widerspiegele - in der aktuellen Woche anzugreifen. Der Blick auf die technischen Indikatoren lasse ebenfalls eine positive Interpretation zu. Denn die Relative Stärke nach Levy und das Momentum würden Rückenwind andeuten. Allein der RSI habe erneut in den überkauften Bereich gedreht, sodass man den Blick in Richtung Süden nicht vergessen wolle. Die erste Unterstützung bilde die untere Kante des o. g. Gaps. Darunter zeige sich die Kombination aus dem ehemaligen Hochstand vom Juni (12.952 Punkte) und den jüngsten Verlaufstiefs (12.912/909 Punkte) als nächster Rückzugsbereich, den der DAX tunlichst verteidigen sollte. Ansonsten trübe sich das Kaiserwetter ein und eine weitere Kurslücke bei 12.850/29 Punkten rücke erneut auf die Agenda der Bären. (30.10.2017/ac/a/m)