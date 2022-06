Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schloss die Kurslücke bei 14.468, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe den gestrigen Handel bei 14.557 beendet.



Der DAX agiere seit 9. Mai (DAX 13.381) in einem Aufwärtstrend und habe am 27.05. Mai nach Definition endlich den alten langwierigen, 5-monatigen Abwärtstrend vom Jahreshoch durch Anstieg über 14.315+1 beendet. Innerhalb des Aufwärtstrends habe der DAX am 31.05. jedoch auch seinen Anstiegszyklus (Preis/Zeit Methode "a=c") beendet, ohne das obere Kursziel 14.925+1 erreicht zu haben. Daraufhin sei hier ausgesagt worden, dass dies die Bullen bald in Bedrängnis bringen könnte. Bisher sei davon noch nichts zu sehen, der DAX sei seit 01.06. weitgehend stabil geblieben. Der DAX notiere unter beiden 200-Tage-Linien (EMA / SMA), wobei die untere der beiden mit einem Wert von 14.715 sehr nah sei. (08.06.2022/ac/a/m)



