Unternehmensnachrichten



Die mexikanische Einheit von Volkswagen werde die Produktionsraten der Modelle Jetta und Tiguan aufgrund von Halbleiterknappheit anpassen. Die Jetta-Produktion werde vom 3. Mai bis zum 19. Mai gestoppt, während die Tiguan-Produktion vom 6. Mai bis zum 16. Mai gestoppt werde. Die Entscheidung komme trotz der Bemühungen von Volkswagen, die negativen Auswirkungen der Chip-Knappheit zu minimieren.



Continental habe eine Einigung mit den Arbeitnehmervertretern über das Auslaufen der Reifenproduktion im Westen Deutschlands erzielt. Continental habe zugestimmt, die Produktion in dem Werk bis Ende 2022 statt bis Ende 2021 auslaufen zu lassen. Das Unternehmen habe gesagt, dass 1.200 der 1.800 Arbeitsplätze in der Fabrik bis 2022 erhalten bleiben und dass nur 500 Arbeitsplätze im Jahr 2023 und darüber hinaus am Standort verbleiben würden. Allerdings würden auch diese 500 Arbeitsplätze irgendwann abgebaut werden.



Einschätzungen von Analysten:



Die Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221) sei bei Exane auf "neutral" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 150 Euro gesetzt worden. (27.04.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa notieren am Dienstag leicht im Minus, so die Experten von XTB.Während die meisten europäischen Blue-Chip-Indices zu Beginn der Sitzung entweder flach oder leicht höher notiert hätten, hätten die Indices später begonnen, sich nach unten zu bewegen. Die Aktien in Österreich würden sich am schlechtesten entwickeln, während die russischen Indices zu den wenigen gehören würden, die heute steigen würden.Die Situation beim DAX habe sich in letzter Zeit kaum verändert. Der deutsche Leitindex teste weiterhin die Widerstandszone bei 15.310 Punkten, die durch das 50% Retracement der Korrektur von Mitte April markiert sei. Ein weiterer Ausbruchsversuch nach oben sei heute unternommen worden und es sehe so aus, als ob auch dieser gescheitert sei. Ein Pullback in Richtung der unteren Begrenzung der kurzfristigen Handelsspanne bei 15.250 Punkten könnte nun bevorstehen.