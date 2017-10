Letztlich hätten die Währungshüter aber genau das beschlossen, was von der überwiegenden Mehrheit der Beobachter auch erwartet worden sei. Ab Januar werde das Volumen der monatlichen Anleihekäufe auf EUR 30 Mrd. halbiert, die Käufe sollten aber bis mindestens September 2018 fortgesetzt und die Leitzinsen erst weit nach dem Ende der Nettoankäufe angehoben würden. Die Aussicht darauf, dass die Notenbankzinsen noch für einen sehr langen Zeitraum auf sehr niedrigem Niveau bleiben würden, habe den Euro spürbar geschwächt, wodurch die Aktienkurse zusätzlichen Schub erhalten hätten.



Andere Themen wie beispielsweise die derzeit auf Hochtouren laufende Berichtssaison der Unternehmen mit bisher durchaus gemischten Eindrücken, die ungelöste Krise um Katalonien, die ins Stocken geratenen Sondierungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung oder das zähe Voranschreiten der Brexit-Verhandlungen fänden derzeit an den Börsen keine besondere Beachtung. Damit setze sich die seit Wochen zu beobachtende Tendenz, Risiken auszublenden, fort.



Neben dem nächsten geldpolitischen Großereignis, der am Mittwoch anstehenden Sitzung der US-Notenbank, auf der eine erneute Leitzinserhöhung beschlossen oder angedeutet werden könnte, könne aber eine Eskalation der Spannungen zwischen der Zentralregierung und Katalonien in Spanien oder die Verschärfung der Situation an einem der anderen zahlreich vorhandenen weltweiten Krisenherde hier schnell einen Wandel herbeiführen. Auch die laufende Berichtssaison könne noch unangenehme Überraschungen bereithalten. (Ausgabe vom 30.10.2017) (31.10.2017/ac/a/m)







FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Vorherrschendes Thema an den europäischen Aktienbörsen war in der vergangenen Woche die Ratssitzung der EZB am Donnerstag, so Thorsten Strauß von der Nord LB.Während viele Marktteilnehmer im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Sitzung Zurückhaltung geübt hätten, sei es im Anschluss zu deutlichen Indexanstiegen gekommen. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe die Marke von 13.200 Punkten übertroffen und mit 13.249 Punkten ein neues Allzeithoch aufgestellt, der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren geklettert.