Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Nachgang an den großen Verfalltermin kam es am Montag zu Handelsbeginn zunächst zu größeren Kursausschlägen, so die Analysten der Helaba.Im weiteren Tagesverlauf habe festgestellt werden können, dass sich die Marktteilnehmer im Vorfeld des Bund-Länder-Gipfels mit Neuengagements bedeckt gehalten hätten. Die beschlossenen Maßnahmen, insbesondere die Verlängerung des Lockdowns bis 18. April und die Beschränkungen um Ostern, hätten das Potenzial, das Sentiment einzutrüben. Die neuerliche Outperformance bei den Automobilwerten habe den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Verlauf etwas kaschiert, darüber hinaus könne festgestellt werden, dass sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche befinde. Die vorherrschende Unsicherheit über die weitere Bewegungsrichtung komme auch durch die Ausschläge beim VDAX zum Ausdruck. Dieser habe am Freitag noch mehr als fünf Prozent zugelegt, um die Zugewinne am Montag nahezu vollständig abzugeben. Erinnert sei an dieser Stelle nochmals an das Ende eines großen Preis- und Zeitzyklus. Häufig würden in der Nähe derartiger Strukturpunkte neue Impulsbewegungen etabliert. Man dürfe gespannt sein, ob dies aktuell erneut der Fall sein werde.Auf kurzfristiger Zeitebene habe der DAX in der vergangenen Woche bereits eine obere Wendeformation komplettiert. Da zudem verschiedene Indikatoren widersprüchliche Signale liefern würden, so weise beispielsweise der langfristige MACD eine rückläufige Tendenz auf, würden die Risiken für einen zunächst temporären Rücksetzer zunehmen. Supports für den DAX seien bei 14.580, 14.504, 14.445/38 und 14.354/34 Zählern zu finden. (23.03.2021/ac/a/m)