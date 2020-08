Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmarktakteure sahen sich in der letzten Woche mit dem Hoffen auf eine lange Phase lockerer Geldpolitik und dem Bangen vor einem renditetreibenden Anstieg der Inflationserwartungen konfrontiert, berichten die Analysten der Helaba.



Folglich könne noch immer kein Ende der Seitwärtsphase ausgerufen werden. Solide Datenveröffentlichungen wie das Economic Sentiment der Eurozone und Italiens, US-Immobilienverkäufe oder das französische Unternehmensvertrauen sowie regionale Industriebarometer in den USA hätten keinen nachhaltigen Impuls an der deutschen Börse erzeugen können. Ein positives und von Wachstum im dritten Quartal geprägtes Szenario sei anscheinend weitgehend eskomptiert. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, ob es in dieser Woche gelingen könne, von fundamentaler Datenseite entsprechenden Rückenwind zu erhalten. Die Analysten der Helaba sind skeptisch und zumindest heute werden die Investoren wohl andere Einflussfaktoren suchen müssen. Der Dauerbrenner USA-China-Konflikt oder der Streit um ein neues Fiskalpaket in den USA könnten diese Themen sein.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei in der letzten Woche daran gescheitert, das markante Hoch vom 21. Juli bei 13.313 zu überwinden. Daraufhin habe eine kleine Korrektur eingesetzt. Letztlich gelte es aber zu berücksichtigen, dass die seit Wochen zu beobachtende Konsolidierungsphase noch nicht beendet sei und mit Blick auf die technischen Indikatoren gebe es keine Hinweise auf einen Ausbruch nach oben. Skeptisch stimme unter anderem das anhaltend niedrige Niveau des ADX. Insofern dürfte sich die Orientierungssuche zunächst fortsetzen. Erste Unterstützungen seien an der 21-Tagelinie bei 12.852 und am letzten Tief bei 12.633 zu finden. Entscheidend sei aber der Bereich 12.207/12.253. Hier lägen die 200-Tagelinie und das markante Tief vom 30. Juli. Solange sich der DAX oberhalb dieser Marken aufhalte, gelte der übergeordnete, seit Juni bestehende Aufwärtsimpuls als intakt. (31.08.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >