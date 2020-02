Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Derzeit ist der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) immer für eine Überraschung gut, berichten die Analysten der Helaba.Darüber hinaus scheinen die von verschiedenen Regierungen ausgesprochenen Warnungen vor den wirtschaftlichen Folgen, die von Corona verursacht werden könnten, kaum Gehör zu finden, so die Analysten der Helaba. Beispielsweise habe der kanadische Finanzminister von einem signifikanten Einfluss gesprochen. Auch gelte es weiterhin, die Quartalsberichtssaison im Auge zu behalten. Heute warte CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) mit Geschäftszahlen auf, bevor am Donnerstag eine relativ große Zahl von Unternehmen die Bücher öffne. Der DAX werde mit Kursgewinnen in den Handel starten.Dem DAX sei es gelungen, sich von der bereits in der Vergangenheit umkämpften Unterstützung bei 13.465 Zählern nach oben abzusetzen. Allerdings müsse einschränkend erwähnt werden, dass die Schwungkraft, trotz der Kursgewinne, zu wünschen übrig lasse. Neben einem kürzlich entstandenen "Bowtie-Pattern" auf Basis des CMO würden sich die zuletzt häufig zu beobachtenden Dojis sowie der schwache ADX anführen lassen. Dennoch könne ein erneuter Ausbruch auf der Oberseite nicht ausgeschlossen werden, insbesondere wenn die Marke von 13.640 nachhaltig durchbrochen werde. Die nächsten Widerstände würden sich, basierend auf Fibonacci-Extensions und Strukturprojektionen, bei 13.703, 13.722, 13.741 und 13.801 Zählern definieren lassen. Auf der Unterseite gehe von den Marken bei 13.580, 13.564, 13.523 und 13.465 Punkten Unterstützung aus. (12.02.2020/ac/a/m)