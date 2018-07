Der DAX habe den Xetra-Handel am Freitag mit einem Plus von 0,40 Prozent bei 12.860,40 Punkten beendet. Das Rekordhoch liege bei 13.596,89 Punkten. Das Handelsvolumen habe rund 3,747 Mrd. Euro betragen. Der XDAX habe um 22:15 Uhr mit 12.823,77 Punkten notiert und der FDAX habe an der EUREX mit 12.816,00 Punkten geschlossen.



Der Dow Jones habe den Handel mit 25.451,06 Punkten beendet und der NASDAQ 100 habe zum Handelsschluss bei 7.296,78 Punkten notiert. Der breit gefasste S&P 500 habe mit 2.818,82 Punkten geschlossen und der Rekordstand liege bei 2.872,87 Punkten.



Der Euro habe nach US-Börsenschluss bei 1,1657 US-Dollar notiert. Eine Feinunze Gold sei am Spotmarkt für 1.224,22 US-Dollar zu haben gewesen und Rohöl der Nordseesorte Brent habe zum US-Handelsschluss im September-Kontrakt 74,29 US-Dollar das Fass gekostet. Der Euro-Bund-Future habe am Freitag an der EUREX mit 162,13 Punkten geschlossen.



Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen liege aktuell bei 0,40 Prozent. Der Spread zwischen zehnjährigen deutschen Bunds und zehnjährigen US-Staatsanleihen (2,95 Prozent Rendite) liege derzeit bei 255 Basispunkten. Die Bundesfinanzagentur begebe am 23. Juli 2018 im Rahmen einer Aufstockung Kapitalmarktinstrumente (Bund) mit einer zehnjährigen Laufzeit und einem Volumen von 3,0 Mrd. EUR.



Ein Wegfall von Zöllen auf Industriegüter zwischen der EU und den USA werde das schrittweise Ende der expansiven Geldpolitik der EZB auf Dauer nicht kompensieren können, erkläre Dirk Friczewsky, Finanzanalyst für LYNX Broker. Trumps und Junckers Deal sei noch lange nicht in trockenen Tüchern, in Europa würden schließlich 27 Länder daran mitwirken, so Friczewsky. (Ausgabe vom 27.07.2018) (30.07.2018/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Getragen von einer Einigung zwischen US-Präsident Trump und EU-Kommissionspräsident Juncker legte der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) am Donnerstag kräftig zu, so die Experten von LYNX Broker.Der Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) habe wenig Veränderungen mit sich gebracht. Die drei Referenzzinssätze würden unverändert bleiben: Der Leitzins liege bei 0,00 Prozent, der Spitzenrefinanzierungssatz bei 0,25 Prozent und der Einlagesatz bei einem Minus von 0,40 Prozent.Die EZB habe keinen Termin für eine erste Zinserhöhung konkretisiert und sich für einen Nullzins bis mindestens Sommer 2019 ausgesprochen. Wie bereits marktbekannt, würden ab Oktober nur noch 15 Mrd. Euro monatlich für den Ankauf von Staatsanleihen investiert und die Anleiheerträge weiter investiert. Das Anleihekaufprogramm laufe erwartungsgemäß Ende Dezember aus. Die EZB habe den Markt zudem mit einem optimistischen Wirtschaftsausblick gestützt. NASDAQ 100 noch am Mittwoch mit 7.511,39 Punkten ein neues Rekordhoch erzielen können. Nachbörslich habe dann Facebook die neuesten Quartalszahlen vorgelegt. Der Social-Media-Riese sei zeitweise 24 Prozent in den Abgrund gerutscht und habe dabei rund 130 Mrd. Marktkapitalisierung verbrannt. Dieser Kursrutsch habe auch für den NASDQ 100 starke Kursverluste mit sich gebracht, von denen sich der Index seit Donnerstag nicht habe erholen können. Da habe auch kein Deal aus Washington geholfen. Auch die Aktien von Twitter hätten am Freitag nach den neuesten Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Minus von über 20 Prozent geschlossen. Hier seien rund 6 Mrd. US-Dollar an Marktkapitalisierung in Rauch aufgegangen.