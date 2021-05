Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem vorgestrigen 400 Punkte Einbruch von 15.261 zu 14.845 war die gestrige DAX-Verwandlung doch schon ziemlich überraschend, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Vor allem, dass keine größeren Schieflagenauflösungen bei ca. 15.050/15.070 eingetreten seien, sei ungewöhnlich. Dieser Schritt des DAX sei als sehr aggressiv einzustufen, ähnlich aggressiv wie der Handel von Dienstag mit seinem kapitalen -400 Punkte Rutsch. Durch die Aggressivität der entscheidenden Marktteilnehmer die sich in den Kursen der letzten zwei Tage widerspiegeln, kann die BNP Paribas nur überaus vorsichtig artikulieren.



1. Gestern sei ein "Inside day" gewesen, ein Handelstag in der Vortagesspanne. Signale gebe es erst, wenn die Dienstagsgrenzen über- oder unterschritten würden, der DAX also über 15.261 steige oder unter 14.845 falle. 2. Die DAX Abwärtssystematik der letzten Tage werde erst über dem gestrigen Hoch 15.261 aufgehoben. Dann wäre leider nur Platz bis zur oberen grünen Aufwärtstrendkanalbegrenzung des Frühjahrskanals (aktuell bei ca. 15.320/15.335), da eine abermalige Überhitzung durch Kanalausbruch unwahrscheinlich sei. (06.05.2021/ac/a/m)



