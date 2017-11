Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Umfeld des Monatsultimos stellen wir regelmäßig den Langfristchart des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf den Prüfstand, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieses Mal lohne sich der turnusmäßige Blick ganz besonders. Auf den nicht ganz idealtypischen "morning star" bzw. den weißen Block vom September sei nun eine weitere konstruktive Monatskerze gefolgt. So sei das Aktienbarometer nahezu auf Monatstief gestartet und habe den Handel im Oktober fast auf Monatshoch beendet. Doch nicht nur das: Das Überwinden des alten Rekordstandes (12.952 Punkte) sei per Aufwärtsgap (12.829 zu 12.850 Punkte) erfolgt. Da solche Kurslücken im Monatschart nur äußerst selten vorkämen, besitze diese eine ganz besondere Bedeutung. Da das Aktienbarometer sein Allzeithoch inzwischen bis auf 13.489 Punkte habe ausbauen können, würden die Bullen weiterhin am längeren Hebel sitzen. Die 161,8%-Fibonacci-Projektion der Sommerkorrektur (13.621 Punkte) stecke dabei die nächste Zielmarke ab.



Einen unterstützenden Faktor würden diverse Indikatoren (z. B. MACD, RSI) liefern, die weiter freundlich zu interpretieren seien. Auch unter Risikogesichtspunkten würden die Analysten der o. g. Kurslücke eine elementare Bedeutung beimessen. Da ein Schließen dieses Gaps gleichbedeutend mit dem Rebreak des alten Allzeithochs bei 12.952 Punkten wäre, gelte es ein solches Szenario unbedingt zu verhindern. (02.11.2017/ac/a/m)