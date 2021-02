Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) über einen längeren Zeitraum innerhalb einer moderaten Handelsrange schwankte, konnte verstärkt mit einem Ausbruch aus dieser Schiebezone gerechnet werden, so die Analysten der Helaba.So unterschiedlich wie die beschriebenen Gruppierungen den Markt beurteilen würden, so unterschiedlich würden derzeit auch die Unternehmensergebnisse ausfallen. Heute würden die Bücher unter anderem von New Work (ISIN: DE000NWRK013, WKN: NWRK01, Ticker-Symbol: NWO), Instone Real Estate (ISIN: DE000A2NBX80, WKN: A2NBX8, Ticker-Symbol: INS), Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF), Aareal Bank (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) und PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) geöffnet. ACEA veröffentliche zudem die LKW-Neuzulassungszahlen in Europa für den Monat Januar.Eingangs sei bereits auf die Range-Konstellation des DAX verwiesen worden, wenngleich noch anzumerken sei, dass die Begrenzung bei 13.830 Zählern verlaufe. Der gestern vollzogene Intraday-Abwärtsimpuls habe einen guten Hinweis auf die zunehmenden Risiken geliefert. Eine Neubewertung des Chartbildes werde aber erst mit einem Unterschreiten der für den mittelfristigen Trend relevanten 55-Tagelinie (13.739) auf Schlusskursbasis notwendig. Weitere Supports seien bei 13.623 und 13.503 Punkten zu finden. (24.02.2021/ac/a/m)