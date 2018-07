Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handelsstreit zwischen den USA, China und der EU (zuletzt hatte US-Präsident Trump die EU als Feind bezeichnet) ist weiterhin ein beherrschendes Thema an den Börsen, so die Analysten der Helaba.



Immer wenn es dazu keine oder wenig bedeutende Nachrichten gebe, gelinge es den Märkten häufig, sich auf positivem Terrain zu bewegen. Allerdings seien derartige Phasen meist deutlich schwächer ausgeprägt als die Bewegungsimpulse in die andere Richtung. Insofern gelte es, nicht allein auf dieser Basis, die Risiken höher zu gewichten. Dies könnte sich auch mit Blick auf die nun an Fahrt aufnehmende US-Quartalsberichtssaison als richtig erweisen. Insgesamt seien die Erwartungen an gute Unternehmensergebnisse sehr hoch. Da dieser Aspekt bereits eingepreist sein sollte, gelte erneut, dass negative Überraschungen im Vergleich zu einem Übertreffen der Schätzungen für größere Kursreaktionen sorgen würden.



Am Freitag habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unterhalb des 200-Tage-EMA (12.593) jedoch oberhalb der 100-Tagelinie (12.527) geschlossen. Auch habe sich der Index ein Stück weit von der 21-Tagelinie (12.481) nach oben absetzen können. Zudem habe ein Rutsch unter eine Strukturprojektion (12.523) zunächst vermieden werden können. Dennoch würden die zuletzt häufig auftretenden Dojis, die schwachen Handelsumsätze bei steigenden Kursen (diese hätten bereits an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter dem 21-Tagedurchschnitt gelegen) sowie verstärkt in den Short-Modus wechselnde Trendfolger, beispielsweise der DMI zeigen, dass noch lange nicht alles Gold sei, was glänze. Dieser Eindruck werde zudem von mehrheitlich zur Schwäche neigender DAX-Komponenten untermauert. (16.07.2018/ac/a/m)