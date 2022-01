Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aus Platzgründen konnten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt gestern nur noch kurz auf die wöchentliche Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) eingehen.



Deshalb würden die Analysten heute den vertiefenden Einblick nachholen: Vor allem der geringe Bullenanteil unter den US-Privatanlegern von 21% steche ins Auge. Das entspreche dem niedrigsten Prozentsatz an Optimisten seit Juli 2020. Werte unterhalb der 20%-Marke würden zudem nur selten erreicht - zuletzt im Mai 2016. In der Summe liege inzwischen also eine negative Grundstimmung vor. Zum DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900): Das Aktienbarometer verharre weiterhin im Dunstkreis der Haltezone aus der Nackenlinie des kleinen Doppelbodens vom Dezember (15.834 Punkte) und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der Novemberdelle (15.803 Punkte). Die Glättungslinien der letzten 38 Tage bzw. der letzten 200 Tage (akt. bei 15.697/15.608) würden den DAX® zusätzlich nach Süden absichern. Zwischen den beiden beschriebenen Durchschnitten verlaufe mit dem unteren Bollinger Band (akt. bei 15.625 Punkten) eine weitere Unterstützung. Da der NASDAQ 100® seine vorgestern beschriebene Kreuzunterstützung bei 15.100 Punkten inzwischen habe preisgeben müssen, drohe beim DAX® heute ein erneuter Stresstest der oben angeführten Bastion. (21.01.2022/ac/a/m)



