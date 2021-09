Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX musste gestern charttechnisches Terrain preisgeben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Auf der Indikatorenseite sei das genau die Entwicklung, welche zu engbeieinanderliegenden Bollinger Bändern - und zwar auf Tages- und Wochenbasis führe. In der höheren Zeitebene sei der Abstand zwischen den beiden Begrenzungen des Volatilitätsindikators sogar so gering wie niemals zuvor in der DAX-Historie. Es fühle sich deshalb ein wenig wie "die Ruhe vor dem Sturm" an. In jedem Fall begünstige die beschriebene Extremkonstellation größere Kursausschläge - in beide Richtungen.Während die Hochs bei 16.007/16.030 Punkten den entscheidenden "Deckel" nach Norden bilden würden, würden die 50-Tages-Linie (akt. bei 15.706 Punkten) und vor allem das Tief von Mitte August bei 15.622 Punkten die Schlüsselmarken auf der Unterseite definieren. Ein Abgleiten unter die zuletzt genannte Marke würde ein Doppeltop mit einem Abschlagspotenzial von 400 Punkten komplettieren. (08.09.2021/ac/a/m)