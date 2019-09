Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Glättungslinien der letzten 200 Wochen bzw. der letzten 200 Tage (akt. bei 11.619/11.665 Punkten) beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verlaufen derzeit auf einem ähnlichen Niveau, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Letztlich hätten sich jüngst die beiden gleitenden Durchschnitte als tragfähige Unterstützung erwiesen. Auf dieser Basis hätten die deutschen Standardwerte zuletzt eine Wochenkerze mit markantem Docht und ein "harami"-Muster ausgebildet. An den beschriebenen Candlestickmustern könnten Anleger den jüngsten Stimmungswandel festmachen, dem die dynamische weiße Kerze der abgelaufenen Woche mit dem Sprung über die letzten Wochenhochs zusätzlichen Nachdruck verleihe. Letztere Weichenstellung besitze allerdings noch eine zusätzliche Dimension: Definiert durch die Tiefs bei 11.560/11.266/11.552 Punkten liege damit auf Tagesbasis eine abgeschlossene, inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor. Aus der Höhe dieses unteren Umkehrmusters ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 600 Punkten, wodurch perspektivisch die bisherigen Jahresverlaufshochs bei 12.436/12.600/12.656 Punkten (fast) wieder in Schlagdistanz rücken würden. Um die aktuelle Steilvorlage nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es in Zukunft, die beiden eingangs angeführten Glättungslinien keinesfalls mehr zu unterschreiten. (02.09.2019/ac/a/m)

