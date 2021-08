Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Immerhin: sowohl auf Tagesschlusskurs- als auch auf Intraday-Basis kam es am Mittwoch beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu einem Drei-Wochen-Hoch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit seien die jeweiligen Allzeithochs wieder in Schlagdistanz gerückt. Zur Erinnerung: Das absolute Top stamme vom 14. Juli, liegt bei 15.810 Punkten und sei gestern zeitweise noch 98 Zähler entfernt gewesen. Auf Schlusskursbasis würden wir von 15.790 Zählern am 12. Juli und einem aktuellen Abstand von ebenfalls 98 Punkten sprechen. Die entscheidende Frage laute, ob bereits im Sommer der nachhaltige Ausbruch gelingen könne, was dann idealer Weise auch direkt die Hürde an der runden 16.000er-Marke umfassen würde. Faktoren, die eindeutig dagegen sprechen würden seien die inzwischen begonnene, im langfristigen Durchschnitt saisonal gesehen schlechteste Phase eines Jahres (bis Ende September dauernd) und zudem der weiter negative MACD-Indikator auf Wochenbasis, der ähnlich schlecht aussehe wie zuletzt in der zweiten Oktober-Hälfte 2020. Dagegen sei der Markt gemessen am Double-Smoothed-Stochastics-Oszillator auf Wochenbasis so stark überverkauft wie seit Ende März 2020 nicht mehr, erhalte von dieser Warte aus also ebenso Unterstützung wie von intakten mittelfristigen Aufwärtstrends. (05.08.2021/ac/a/m)

