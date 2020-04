Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ausgehend von seinem zyklischen Tief von Mitte März bei 8.256 Punkten hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eine dynamische Erholungsbewegung gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch bei rund 10.100 Punkten scheine die Marktteilnehmer der Mut verlassen zu haben. In diesem Bereich habe das Aktienbarometer zuletzt markante Dochte ausgebildet und damit die Schlüsselzone bei rund 10.300 Punkten untermauert. Im Zusammenspiel mit den jüngsten Verlaufshochs würden auf diesem Niveau das Tief vom Dezember 2018 bei 10.279 Punkten und die Kurslücke vom 12. März im Tagesbereich das entscheidende Barrierenbündel bilden. Abgerundet werde die beschriebene Kumulationszone durch die ebenfalls in diesem Dunstkreis verlaufende Nackenlinie des großen Doppeltops sowie die 38,2%-Korrektur des jüngsten Abwärtsimpulses (10.372 Punkte). Jede Erholung, die unterhalb dieser Schwelle auslaufe, trage die Züge einer klassischen "Bärenmarktrally". Bei 9.651 bzw. 9.777 Punkten würden den DAX zudem zwei alte Trendlinien ausbremsen. Aufgrund der jüngsten Entwicklung steige das Risiko der Ausprägung eines zweiten Standbeines, vor allem, wenn die deutschen Standardwerte die Kombination aus den Hochs bei rund 9.200 Punkten und dem jüngsten Aufwärtsgap auf Tagesbasis bei 9.102/9.071 Punkten preisgeben müssten. (02.04.2020/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >