Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die abgelaufene Woche brachte beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) neue Rekordstände, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die aktuelle Erfolgssträhne habe das Aktienbarometer zum Wochenabschluss bis auf 13.789 Punkte ausbauen können. Der Spurt auf ein neues Allzeithoch sei gleichbedeutend mit einem der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt, zumal der Spurt über die ehemaligen Hürden bei 13.600 Punkten auch aus Sicht des Point & Figure-Charts ein neues Investmentkaufsignal entstehen lasse. Im "uncharted territory" definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion der Verschnaufpause von Ende Januar (13.895 Punkte) ein erstes kurzfristiges Anlaufziel, ehe die Parallele zum Aufwärtstrend seit Ende 2018 (akt. bei 13.946 Punkten) ins Blickfeld der Investoren rücke. Würden Anleger die Höhe des jüngsten Korrekturimpulses von Ende Januar an den alten Rekordmarken nach oben projizieren, dann ergebe sich sogar ein längerfristiges Anschlusspotenzial bis in den Bereich von gut 14.200 Punkten. Unter Risikogesichtspunkten seien entweder die alten Ausbruchsmarken bei 13.640/13.597 Punkten oder das Aufwärtsgap vom vergangenen Dienstag bei 13.558/13.502 Punkten als engmaschige Absicherungsniveaus prädestiniert. (17.02.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >