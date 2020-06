Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Freitag ging beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eine weitere bemerkenswerte Handelswoche zu Ende, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gegenüber dem Schlusskurs der Vorwoche hätten die deutschen Standardwerte fast 1.300 Punkte zulegen können. Das jüngste MACD-Kaufsignal - auf historisch niedrigem Niveau - sowie die Rückeroberung der Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Wochen (akt. bei 12.144/12.039 Punkten) hätten sich dabei als wesentliche Katalysatoren erwiesen. Nach der Rückeroberung des ehemaligen Erholungstrends seit Ende 2018 (akt. bei 12.697 Punkten) könnten die Bullen nun sogar von einem Anlauf auf die große Abwärtskurslücke von Anfang März bei 13.237/13.501 Punkten träumen. Grundsätzlich sollten Anleger in Aufschwungphasen mit einer derart hohen Dynamik nach dem Motto "let the bulls run" verfahren, zumal die konjunktursensiblen Halbleiterwerte aus dem SOX am Freitag ein neues Allzeithoch erreicht hätten und erstmals in der Geschichte über 2.000 Punkten notieren würden. Dennoch möchten die Analysten eventuell aufkommender Euphorie mit einem klaren DAX-Money Management begegnen. Ein erneutes Unterschreiten des alten 2018er-Aufwärtstrend wäre gleichermaßen ein Warnsignal wie ein Schließen der Mini-Kurslücke auf Tagesbasis vom vergangenen Freitag (12.560 zu 12.558 Punkte). (08.06.2020/ac/a/m)

