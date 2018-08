Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Vergleich zum Eröffnungskurs am vergangenen Freitag verabschiedete sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kaum verändert ins Wochenende, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit ergebe sich mit einem idealtypischer "doji" die dritte Tageskerze mit kleinem Körper in Folge. Neben dem Tageshoch bei 12.444 Punkten unterstreiche auch dieses Phänomen die Bedeutung der letzten Verlaufshochs zwischen 12.433/39/44 Punkten. Ein Sprung über dieses

Level lasse auf Stundenbasis eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation Realität werden, deren rechnerisches Anschlusspotential gut 300 Punkte betrage. Gelinget dem Aktienbarometer eine positive Weichenstellung, dürfte das Erholungsziel aus der 38-Tage-Linie (akt. bei 12.534 Punkten) bzw. des Tiefs vom 31. Mai (12.548 Punkte) lediglich ein Zwischenhalt darstellen. Perspektivisch rücke dann sogar wieder der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 12.701 Punkten) in den Fokus.



Rückenwind komme unverändert aus den USA: Sowohl dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (2.876 Punkte) als auch dem Nasdaq Comp. (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) (7.950 Punkte) seien zum Wochenabschluss neue Allzeithochs gelungen. Trotz der günstigen Rahmenbedingungen gelte es beim DAX, die wichtige Haltezone bei 12.100 Punkten aus den letzten beiden Verlaufstiefs und der Kurslücke von Anfang April unbedingt zu verteidigen. (27.08.2018/ac/a/m)