Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die vergangene Woche war für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eine überaus erfolgreiche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die positive Entwicklung sei allerdings wichtiger denn je gewesen - schließlich sei vor Wochenfrist noch die Kernunterstützung bei 13.500 Punkten massiv unter Druck gestanden. Als Kurstreiber habe sich im Tagesbereich dabei eine (aufwärts-)trendbestätigende Flagge erwiesen. Zur Erinnerung: Die gleiche Chartformation sorge auch im Wochenbereich für Rückenwind. So bilde die Atempause vom Herbst 2020 auch übergeordnet eine Flaggenkonsolidierung und stelle weiterhin eines unserer "bullishen" Kernargumente dar. Das DAX-Motto laute also: "Kleine Flagge, große Flagge!" Beide Fortsetzungsmuster würden neue Rekordstände oberhalb der Marke von 14.132 Punkten erwarten lassen. Während sich im Tagesbereich ein Kursziel von 14.300 Punkten ergebe, ermögliche die große Flagge perspektivisch sogar einen Kursanstieg bis 15.000 Punkte.



Auch von der Marktbreite kämen aktuell konstruktive Signale. So habe die Advance-/Decline-Linie (NYSE) in der letzten Woche ein neues Rekordhoch erreicht. Die Mehrheit der Einzeltitel trage also den laufenden Kursaufschwung weiterhin. In Deutschland habe das marktbreiteste Aktienbarometer - der CDAX (ISIN: DE0008469602, WKN: 846960) - bereits ein neues Allzeithoch verbuchen können. (08.02.2021/ac/a/m)

