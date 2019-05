Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenende legte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zwar die erwartete Erholung auf das Börsenparkett, doch im weiteren Tagesverlauf blieben Anschlusskäufe Fehlanzeige, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Wochenende würden sie deshalb für eine Analyse der längerfristigen Perspektiven auf Wochenbasis nutzen. Mittlerweile müsse der temporäre Sprung über den Abwärtstrend seit Januar vergangenen Jahres (akt. bei 12.200 Punkten) als Fehlausbruch auf der Oberseite interpretiert werden. Gleichzeitig werde das jüngste Verlaufshoch (12.436 Punkte) inzwischen von zwei tieferliegenden Wochenhochs "umschlossen", so dass ein "swing high" zu Buche schlage. In der Vergangenheit habe ein solches Kursphänomen oftmals kurzfristig Marktwendepunkte angezeigt. Die 23,6%-Korrektur des gesamten Erholungsimpulses seit Dezember (11.927 Punkte) definiere nun in Verbindung mit dem Tief vom August 2017 bei 11.869 Punkten den nächsten Rückzugsbereich. Darunter könne das Tief vom März 2018 (11.727 Punkte) als weitere Unterstützung ins Feld geführt werden. Charttechnisch extrem massiv sei aber vor allem die Kumulationszone aus einem weiteren Fibonacci-Level (11.612 Pkt.), der Aufwärtskurslücke von Anfang April (11.613 zu 11.549 Punkte) sowie den Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Wochen (akt. bei 11.558/495 Pkt.). (13.05.2019/ac/a/m)

