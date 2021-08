Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Juli brachte dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) das sechste Monatsplus in Folge, wenngleich dieses mit 13 Punkten (also weniger als 0,1 Prozent) mini ausfiel, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die gesamte letzte Woche sei ohnehin von einer sehr geringen Volatilität geprägt gewesen, denn die Spanne von Wochentief (15.423 Zähler) zu Wochenhoch (15.659 Punkte) habe lediglich 1,5 Prozent betragen. Das sei oft genug eine Tagesspanne, nicht aber in diesen Zeiten, da eine Art Sommerflaute vorherrsche. Bemerkenswert sei ja auch die geringe Range der vergangenen, mittlerweile gut dreieinhalb Monate, die gerade einmal von 14.816 bis zum Allzeithoch bei 15.810 Zählern reiche. Knapp 1000 Punkte würden sich ja gar nicht so wenig anhören, auf diesem Niveau aber auch nur gut sechs Prozent ausmachen.



Was aber sei von der ersten August-Woche zu erwarten? Zumal es jetzt saisonal gesehen ganz eindeutig schwieriger werde. Der Freitagshandel habe schon einmal eher negative Vorgaben gebracht, denn der seit dem 19. Juli gültige Aufwärtstrend habe nicht mehr behauptet werden können, der MACD auf Stundenbasis sei von positiv auf neutral gedreht und die 200-Stunden-Linie habe preisgegeben werden müssen. Nun sollten die Bullen zunächst darauf achten, dass das Ein-Wochen-Tief bei 15.423 Punkten behauptet werde. (02.08.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



