Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die abgelaufene Woche hatte es beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in sich - und zwar in dreifacher Hinsicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zunächst einmal seien die deutschen Standardwerte mit einem Aufwärtsgap (11.549 zu 11.613 Punkten) in die letzte Woche gestartet. Zum Zweiten hätten die letzten fünf Handelstage ein beachtliches Kursplus von fast 500 Punkten gebracht. Da der Wochenstart nahezu auf Tagestief erfolgt sei und das Aktienbarometer zudem fast auf Wochenhoch über die Ziellinie gegangen sei, entstehe drittens ein konstruktives Candlestickmuster in Form eines sog. "weißen Blocks". Durch die charttechnische Brille betrachtet, sei aber sicherlich am Wichtigsten, dass der Abwärtstrend seit Juni 2018 endgültig zu den Akten gelegt und die im vergangenen Jahr vervollständigte Schulter-Kopf-Schulter-Formationnegiert worden sei. Auf der Oberseite definiere die Abwärtskurslücke vom Oktober 2018 (obere Gapkante bei 12.104 Punkten) zusammen mit dem Tief vom Juni vergangenen Jahres (ebenfalls bei 12.104 Punkten) das nächste Anlaufziel, ehe das Septemberhoch (12.458 Punkten) in den Fokus rücke. Um die konstruktiven Signale nicht zu negieren, gelte es in Zukunft, das eingangs beschriebene Gap bei 11.613/11.549 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. (08.04.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >