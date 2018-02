In der Tat habe der Anstieg der Renditen von "sicheren" 10J US-Staatsanleihen über die Marke von 2,80% festverzinsliche Wertpapiere im USD-Universum für Investoren wieder zunehmend attraktiv gemacht. Entsprechend seien in New York gestern Umschichtungen aus Aktien in Anleihen zu beobachten gewesen. Die Anleger in Europa müssten also auch weiterhin vor allem auf die Entwicklungen an den US-Börsen blicken. Eine Stabilisierung beim DAX werde sicherlich nur nach positiveren Nachrichten von den US-Börsen erfolgen.



Es sei nun natürlich möglich, in einen ausgeprägten Pessimismus zu verfallen und daher an dieser Stelle sehr bedrohliche Krisenszenarien zu skizzieren (Margin Calls, Panikverkäufe, etc.). Die Gefahr einer regelrechten Abwärtsspirale der Kurse an den internationalen Aktienmärkten, bei der Sorgen um zukünftige Verluste bereits instantan Druck auf die Notierungen auslösen würden, sei sicherlich vorhanden. Das viel wahrscheinlichere Szenario sei nach Auffassung der Analysten jedoch eine zumindest perspektivische Rückkehr der Schnäppchenjäger, die aufgrund des zuletzt zu beobachtenden Aufwärtstrends bei DAX und Co. lange untätig an der Seitenlinie haben stehen müssten und die nun im Rahmen des Winterschlussverkaufs an den Börsen bei deutlich reduzierten Preisen zu Käufen neigen könnten.



Für dieses Szenario spreche beispielsweise das Faktum, dass die Dividendenrendite des S&P 500 mittlerweile auf Basis der Konsensschätzung für 2018 bei immerhin 2,00% liege. Diese wichtige Kennzahl notiere damit fast schon wieder auf Augenhöhe mit der Rendite von 2J US-Staatsanleihen.



Gegen extrem bedrohliche Krisenszenarien spreche auch die Tatsache, dass der Goldpreis bisher nicht wirklich nachhaltig von der Schwäche an den Aktienmärkten habe profitieren können. Die Anleger würden Mittel derzeit vor allem in US-Anleihen umschichten, was den Anstieg der Kapitalmarktzinsen in den Vereinigten Staaten dämpfe. Der Aktienmarkt rette sich damit in gewisser Hinsicht selbst!



Der zuletzt große Optimismus an den Börsen sei in den vergangenen Tagen auf eine harte Probe gestellt worden. Die Rekordjagd der Aktienmärkte führe derzeit in Verbindung mit den seit einiger Zeit wieder steigenden Zinsen zu Belastungen für die Kurse der Dividendenpapiere. Investoren hätten in diesem Umfeld zuletzt Gewinne mitgenommen. Die ökonomischen Fundamentaldaten in den USA und in anderen Währungsräumen würden aber erfreulich bleiben. Der aktuelle Winterschlussverkauf an den Börsen sollte daher nun langsam beginnen, die Schnäppchenjäger unter den Investoren anzuziehen. (06.02.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Blue-Chip-Aktienindex DAX ist heute zum Start des Handels in Frankfurt unter signifikanten Druck geraten und entfernt sich damit immer weiter sowohl von der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten als auch von der 200-Tage-Linie, so die Analysten der Nord LB.Mit diesem Kursrutsch würden allerdings nur die gestern nach dem europäischen Handelsschluss in den USA zu beobachtenden Entwicklungen nachvollzogen. New York sei noch immer das pulsierende Herz der globalen Finanzmärkte und bestimme somit Wohl und Wehe an den internationalen Börsen. Anders ausgedrückt sei der heutige Schwächeanfall an den europäischen Aktienmärkten eindeutig eine Konsequenz der Korrektur in den Vereinigten Staaten.So sei der Dow Jones Industrial Average gestern nachhaltig unter die Marke von 25.000 Punkten gefallen. Damit seien die ganzen Gewinne des Jahres 2018 regelrecht ausradiert worden. Der Grund für diese Schwäche seien vor allem Sorgen um die weitere US-Geldpolitik und ihre Auswirkungen auf das Zinsniveau. Die jüngsten Zahlen im US-Arbeitsmarktbericht und die sehr erfreulichen Angaben zum wichtigen ISM PMI Non-Manufacturing würden für mehr als zwei Leitzinsanhebungen der FED in diesem Jahr und damit auch für grundsätzlich höhere Kapitalmarktrenditen in den USA ("higher for longer") sprechen.