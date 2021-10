Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Zum Beginn des letzten Handelstages einer durchwachsenen Woche zeigte sich am Freitag Kaufinteresse, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wurde bis zum Mittag auf neue Oktoberhochs hinaus gezogen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach mehreren unruhigen Tagen schienen die Bullen neue Kaufsignale zu wollen, doch kam es mit dem US-Handel am Nachmittag doch noch zu spürbaren Gewinnmitnahmen, so die BNP Paribas. Letztlich sei der Tag innerhalb der Seitwärtsspanne der Vortage beendet worden.



Die heutige Vorbörse zeige sich in den ersten Handelsminuten wenige Punkte im Plus. Ein unspektakulärer Handelsstart könnte letztlich aber in einer Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung münden, ein Anstieg über das Freitagshoch bei 15.615 Punkte würde schließlich weiter steigende Kurse bis 15.696 und 15.788 bzw. 15.843 ermöglichen. Komme hingegen stärkerer Verkaufsdruck auf, steige mit Kursen signifikant unter 15.490 und besonders 15.465 die Gefahr für eine Zwischenkorrektur bis ans untere Ende der Seitwärtsrange der Vorwoche bei 15.400 - 15.415. Deren Unterschreiten würde Verkaufssignale auf Tagesbasis auslösen. (25.10.2021/ac/a/m)



