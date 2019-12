Der Deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) sei am Mittwoch kräftig angestiegen, nachdem Bloomberg berichtet habe, dass die USA und China einem Handelsabkommen näher kämen. Der DAX habe die Unterseite des kürzlich gebrochenen Konsolidierungsbereichs getestet. Ein Überwinden könnte auf eine Wiederaufnahme der Seitwärtsbewegung (13.150 bis 13.300 Punkte) hinweisen. Sollte der Optimismus nachlassen, könnte wiederum die Unterstützung bei 13.050 Punkten ins Spiel kommen. Händler sollten achtsam bleiben, da die Märkte in dieser Woche überwiegend von handelsbezogenen Schlagzeilen beeinflusst würden. US-Präsident Donald Trump solle sich um 13:30 Uhr mit Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen.



Christian Klein, der neue Ko-Vorstandschef von SAP, habe gesagt, dass das Unternehmen die M&A-Aktivitäten für einige Zeit einstellen und sich auf organisches Wachstum konzentrieren werde. Das Softwareunternehmen betrachte die Integration erworbener Unternehmen als entscheidenden Faktor für die Zukunft.



Airbus profitiere weiterhin von den Vorfällen des Boeing-Modells 737 MAX. United Airlines habe 50 Airbus A321XLR als Ersatz für ihre Boeing 757-200 bestellt. Der Auftragswert betrage 7,1 Mrd. USD.



Die Allianz habe durch Barclays eine Herabstufung erhalten. Die Bank habe ihre Empfehlung für den Versicherer von "equal-weight" auf "overweight" gesenkt. Das Kursziel sei auf 232 EUR festgelegt worden, was eine Steigerung von 8% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs bedeute. (04.12.2019/ac/a/m)







Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwoch dank stärkerer EMIs für den Dienstleistungssektor sowie optimistischer Kommentare an der Handelsfront höher, so die Experten von XTB.Die Indices aus Europa würden sich von dem jüngsten Kurseinbruch zu erholen versuchen. Der EMI aus Spanien habe mit einem Anstieg von 52,7 auf 53,2 Punkte (Erwartung: 51,9 Punkte) überrascht, während der Wert für Italien von 52,2 auf 50,4 Punkte zurückgegangen seien. Die endgültigen EMIs aus Frankreich und Deutschland seien gemischt gewesen: Erstere sei von 52,9 auf 52,2 Punkte angepasst worden und letztere habe sich leicht von 51,3 auf 51,7 Punkte verbessert. Beim Wert für die gesamte Eurozone sei eine Anhebung von 51,5 auf 51,9 Punkte erfolgt.