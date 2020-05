Der DAX zeige mit dem Durchbruch über den Fibonacci-Fächer im Wochenchart Stärke. Allerdings habe der DAX nach unten auch zahlreiche Gaps offen, die einenlangfristigen Kursanstieg wackelig erscheinen lassen würden. Solange der DAX aber den Fibonacci-Fächer bei 11.150/11.200 Punkten verteidigen könne, sei mit einem weiteren Kursanstieg zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle am 200er-EMA im Tageschart nach unten ab und sacke zum Ausbruchsbereich am Fibonacci-Fächer zurück. Deutlich eintrüben würde sich die Lage mit einem weiteren Kursrückgang unter den Fibonacci-Fächer. Dann würde der DAX wohl in die lange Seitwärtsphase seit Anfang April zurückkehren. Sollte der DAX auch unter die Unterstützung bei 10.300 Punkten fallen, wäre eine zweite längere Abwärtswelle bis zum Verlaufstief bei 8.255 Punkten zu erwarten.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die aktuelle Aufwärtsdynamik beibehalten und ziehe nach einem kurzen Rücksetzer direkt wieder hoch. Gelinge auch die Eroberung des 200er-EMA bei 11.824 Punkten, dürften die Bullen direkt die runde Marke von 12.000 Punkten ins Visier nehmen. (29.05.2020/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte am Montag trotz dem US-Feiertag Memorial Day und geschlossener US-Börsen über den wichtigen Widerstandsbereich bei 11.150/11.200 Punkten nach oben ausbrechen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zuvor habe sich der DAX seit Anfang April seitwärts, weitgehend zwischen 10.300 und 11.235 Punkten bewegt. Mit dem Anstieg vom Montag sei dem DAX auch die Eroberung des langfristigen Fibonacci-Fächers im Wochenchart gelungen. Hier sei der DAX in den Vorwochen immer wieder mit einem weiteren Hochlauf gescheitert. Mit dem Durchbruch habe sich die Lage für den DAX auch langfristig deutlich aufgehellt. Der DAX habe nach dem Durchbruch direkt weiter ansteigen können und befinde sich nun am Widerstand bei 11.780/11.800 Punkten. Hier sei der DAX wohl zunächst gescheitert, vorbörslich zeige sich der Index am frühen Freitagmorgen bei 11.630 Punkten deutlich tiefer.