Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ging bei 15.100 aus dem Monat, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die große Nackenlinie bei 14.815 sei bisher nicht in Anspruch genommen worden.



Monatserster! Heute früh präsentiere sich die Vorbörse fester, bei 15.264. Somit seien sogleich die großen DAX-Widerstände des Tageskerzencharts im Spiel, nämlich die unterbotenen EMA200, SMA200 bei 15.223 und 15.397. 1) Steige der DAX über 15.269 per Stundenschluss an, so erarbeite er sich Anschlusspotenzial bis 15.397/15.425 und 15.513/15.540. 2) Bleibe der DAX nach freundlichem Start bei 15.269 stecken und falle danach unter 15.100, so seien heute noch 14.815 erreichbar. (01.12.2021/ac/a/m)



