Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vor dem Wochenende konnte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) leicht nach oben orientieren, so die Analysten der Helaba.In dieser Woche stünden wieder Unternehmensberichte zur Veröffentlichung an. Unter anderem werde dies bei Pfeiffer Vakuum (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF), Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: FSNUF), Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: FMCQF), OSRAM Licht (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF), HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF), Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV), PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF), Aareal Bank (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF), Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF), Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF), Krones (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF), Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF), HHLA (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF), Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) und BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) der Fall sein.Der Test der 21-Tagelinie habe sich für den DAX erfolgreich gestaltet. Mit dem Anstieg vom Freitag sei es dem Index zudem gelungen, die Fibonacci-Marke bei 13.967 Zählern zu überspringen. Allerdings sollte die temporäre Erholungstendenz nicht darüber hinwegtäuschen, dass die technischen Indikatoren ein deutlich ausgeprägtes und widersprüchliches Bild zeichnen würden. Momentum, Trendintensität und Volumenentwicklung - um nur einige zu nennen - würden dies verdeutlichen. Entsprechend könne ein Rutsch unter die 13.830er Marke und damit aus der aktuellen Range nicht ausgeschlossen werden. Ein weiterer, beachtenswerter Support sei in Form der 55-Tagelinie bei 13.719 Zählern zu finden. (22.02.2021/ac/a/m)