Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am letzten Handelstag der vergangenen Woche setzte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seine tags zuvor begonnene Abwärtsbewegung fort, berichten die Analysten der Helaba.Die nur kurzzeitig, im Rahmen der US-Midterm Elections, ausgeblendeten Belastungsfaktoren wie die Schuldenproblematik Italiens, Unklarheiten mit Blick auf den "Brexit" und der Handelsstreit zwischen den USA und China hätten wieder die Oberhand gewonnen. Zudem würden Sorgen um die Verfassung der globalen Konjunktur lauter. Meldungen, wonach der chinesische Automarkt erstmals seit Anfang der 1990er Jahre schrumpfen könnte, hätten dazu beigetragen. Auch nehme die Anzahl von Unternehmen, welche Gewinnwarnungen aussprechen würden, sukzessive zu. Die damit verbundenen Kursabschläge würden meist sehr deutlich ausfallen, wie das Beispiel von thyssenkrupp vom Freitag gezeigt habe. In der Spitze sei es für das Papier mehr als elf Prozent abwärts gegangen. Auch wenn es für eine abschließende Bewertung noch zu früh sei, zeichne sich ab, dass die Zahl von Gewinnwarnungen tendenziell zunehme.Wie zuletzt habe sich am Freitag die Marke von 11.430 Zählern erneut als tragfähige Unterstützung erwiesen. Der Unterschied zum letzten, erfolgreichen Test sei allerdings, dass damals die Indikatoren idealtypisch Richtung Süden gezeigt hätten. Dies sei am Freitag nicht der Fall gewesen. Bemerkenswert sei zudem, dass der bei 11.494 Zählern verlaufende 200-Wochendurchschnitt habe verteidigt werden können. Der auf Wochenbasis ausgebildete "long legged doji" verdeutliche jedoch die weiterhin herrschende Unsicherheit über die weitere Bewegungsrichtung. Nicht zuletzt deshalb gelte es den genannten Durchschnitt im Auge zu behalten. Ein nachhaltiger Durchbruch würde sicherlich für eine beschleunigte Abwärtsbewegung sorgen. Kurzfristig stünden die Chancen für eine Fortsetzung der Erholung jedoch gut. Am Freitag sei die für den tertiären Trend relevante 21-Tagelinie (11.473) überwunden worden. (12.11.2018/ac/a/m)