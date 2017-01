Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem Ausbruch aus der seit über mehr als drei Wochen etablierten Handelsrange und dem in der Folge erreichten Jahreshoch scheint die Schwungkraft des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bereits wieder etwas nachzulassen, so die Analysten der Helaba.



Deutlich werde dies beispielsweise durch negative Divergenzen bei verschiedenen Indikatoren. Darüber hinaus sei mit dem Erreichen der 11.780er-Marke eine harmonische Bewegung abgeschlossen worden. Die Expansionsmarken bei 12.067 und 12.213 Zählern würden sich bereits in greifbarer Nähe befinden. Insofern gelte es abzuwarten, wie nachhaltig der letzte Aufwärtsschub gewesen sei. (27.01.2017/ac/a/m)