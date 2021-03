Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - "Die obere Trendkanalbegrenzung versperrt am Montag bei ca. 14.600/14.635 den Weg nach oben", hieß es gestern, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Tat sei der FDAX vom Nachthoch 14.587 bis 14.406 zurückgefallen.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei weiterhin relativ stark überkauft. Der gestrige Nachmittag habe unter 14.450 eine kleine Flagge vollendet! Das könne in einigen Fällen ausreichen. Anstiegsversuche seien seit dem gestrigen Nachmittagstief (14.450-1) und der vollständigen "abc"-Flagge somit wahrscheinlich, aber bei 14.600/14.650 wäre in diesem Fall schon wieder Schluss. Solle heißen: Der DAX sei bei Anstiegen in dieser Phase schnell wieder auf Anschlag überkauft. Eine umfassendere Konsolidierung bzw. Pullbackphase von 14.600 bis 14.309/14.305 oder 14.225/14.198 wäre im Prinzip bald mal angebracht. (16.03.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >