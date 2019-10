Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mehrtägige Arbeitsthese: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist seit 11.879 auf dem Weg zum Tageskerzenchartziel 13.107 (100%-Projektionsziel), solange er nicht unter 11.879 fällt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Zeit dafür sei nach einer bestimmten Preis-/Zeit-Methode noch bis zum Abend des 04.11.2019. Während des Anstiegsprozederes würden fieseste Methoden der Big Player angewendet, die sowohl im Tageschart als auch im Stundenchart extrem bärische Einzelkerzen einstreuen würden, so wie im Tageschart am 17.10. und gestern im Stundenchart von 12 bis 13 Uhr. Beides habe jeweils keinerlei Nachwirkung nach unten gehabt.



Der DAX beginne heute wahrscheinlich oberhalb der Horizontalhürde 12.815, jedenfalls deute dies der bisherige Handel des DAX Futures an, und schalte damit das neue theoretische Folgeziel 12.946 frei, welches schon heute erreicht werden könnte. Untergeordnete kleine Pullbacks hätten heute 12.815/12.800 oder 12.760/12.750 zum Ziel. Auch ausgehend von 12.815/12.800 oder 12.760/12.750 könnte der DAX an diesem EZB Donnerstag noch den heutigen theoretischen maximalen oberen Zielbereich 12.946/12.964 ansteuern. (24.10.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



