FrankfurtParis (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) markierte gestern ein neues 10-Tage-Tief bei 13.707, endete dann aber sogar im Plus bei 14.000, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe in der letzten Woche die "Klippe" 14.815-x aktiviert, habe also eine massive BIG PICTURE Horizontale ("sell trigger") durchgehandelt. Der DAX habe daraufhin sofort das obere Ende der DAX-Zielzone 13.800/13.600, mit Tiefs bei ca. 13.800 erreicht. Die Börsenampel im Tagskerzenchart sei "ROT".



Die DAX-Horizontale 13.800 sei weniger wichtig als 13.600 (AORTA 2022). Das finale DAX-Tief der Korrektur von 16.290 solle per Wochenschluss über 13.600 liegen. Ersatzunterstützung sei die 200-Wochen-Linie bei knapp 13.500. DAX-Kurse darunter wären der Weg der abermaligen DAX-Eskalation, wie schon bei 14.815-x. Es könne vorerst ein extremes DAX-Pendeln zwischen 13.600 und 14.815 erwartet werden. DAX HEUTE, Donnerstag, 03.03.22, Ausgangslage: Die DAX-Vorbörse takte bei ca. 14.035. Eine weiße Tageskerze liege vor. (03.03.2022/ac/a/m)

