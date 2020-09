Ausblick: Solange der DAX unter seinem 50er EMA notiere, sei direkt mit weiteren Abgaben zu rechnen. Zu beachten seien dabei auch die zahlreichen unteren Gaps, die wieder geschlossen werden sollten.



Die Short-Szenarien: Der DAX bleibe unter seinem 50er EMA und nehme Kurs auf den 200er EMA bei 12.320 Punkten. Gelinge den Bären auch hier der Durchbruch nach unten, sei mit einem weiteren Rücklauf bis zur unteren Trendkanalbegrenzung bei etwa 11.600 Punkten zu rechnen. Darunter würde der untere Fibonacci-Fächer im Fünf-Jahreschart im Bereich von 11.400 Punkten folgen. Sollte es auch zu einem Durchbruch unter diesen Fibonacci-Fächer kommen, würde sich die Lage für den DAX langfristig wieder deutlich eintrüben. Erst dann müsste auch mit einem Retest des Coronacrash-Tiefs bei 8.255 Punkten gerechnet werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 200er EMA halten. Damit wäre langfristig von wieder steigenden Kursen und einem erneuten Angriff auf den 50er EMA auszugehen. Erst über dem 50er EMA wäre mit einem Ende der Abwärtskorrektur und nachhaltig steigenden Kursen im DAX zu rechnen. (25.09.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal per Gap-Down und der langen schwarzen Tageskerze vom Montag deutlich unter Druck, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ein Gegenangriff der Bullen sei schnell wieder ausgelaufen und sei bei 12.830 Punkten direkt am 50er EMA abgewehrt worden. In der Folge sei der DAX am Vortag weiter abgesackt und habe auch die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals nicht mehr zurückerobern können. Im Tageshoch seien 12.684 Punkte erreicht worden, zur Schlussglocke habe der DAX tiefer bei 12.606 Punkten notiert. Vorbörslich notiere der DAX im außerbörslichen Handel am frühen Freitagmorgen wieder fester bei 12.660 Punkten. An der schwachen Lage im DAX ändere diese augenscheinliche Erholung aber wenig.