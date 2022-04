Ausblick: Der marginale Rückgang im März mache deutlich, dass der DAX in den vergangenen Wochen über weite Strecken zwischen den beiden Volumenspitzen bei 14.000 und 14.550 festgesteckt habe.



Das Long-Szenario: Um neue Long-Impulse freisetzen zu können, müsste der Index zwingend (und per Schlusskurs) über 14.550 ausbrechen und, nachdem der Ausbruch in der Vorwoche gescheitert sei, diesmal mit weiteren Kursanstiegen bestätigen. Dabei komme den Notierungen allerdings der Bremsbereich zwischen 14.819 und 14.844 in die Quere; erst wenn auch diese Barriere auf Schlusskursbasis überwunden werde, könnte ein Hochlauf an bzw. über die 15.000er Marke erfolgen. Das nächste Kursziel wäre dann am GD100 bei 15.197 zu finden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne die erste Unterstützung weiterhin an der Haltelinie bzw. am Verlaufstief vom 18. März bei 14.110 festgemacht werden. Setze sich die Abwärtsbewegung anschließend fort, müsste ein Test der runden 14.000er Barriere mit der Volumenspitze direkt darunter einkalkuliert werden. Schlage der fehl, könnte es zum Gap-Close bei 13.917 kommen, bevor das Verlaufshoch vom 9. März bei 13.848 und/oder das alte Vor-Corona-Top bei 13.795 als mögliche Haltestellen in den Fokus rücken würden. (04.04.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) gestaltete sich der Start in den April eher wechselhaft, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach dem Start bei 14.448 seien die Kurse zunächst auf das Tagestief bei 14.403 zurückgefallen. Im Anschluss seien die Kurse zwar kurzzeitig über die Marke von 14.500 gesprungen, hätten sich danach aber in einer rund 50 Punkte breiten Rage zwischen 14.450 und 14.500 seitwärts geschoben. Erst am Nachmittag sei noch einmal Kaufinteresse in den Markt gekommen, sodass es für das Tageshoch bei 14.506 gereicht habe. Zur Schlussglocke habe der Index bei 14.446 (+0,2%) notiert. Auf Wochensicht habe der DAX damit knapp 1% zugelegt, für den März stehe jedoch ein kleines Minus von 0,3% zu Buche.