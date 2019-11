Ausblick: Die Bären würden bislang vergebens auf eine größere Korrekturbewegung warten. Je länger keine Gewinnmitnahmen erfolgen würden, desto größer dürfte die Unruhe bei den Bären werden. Das Überraschungspotenzial würden also weiterhin die Bullen besitzen.



Die Long-Szenarien: Oberhalb von13.050 Punkten könnten die Käufer den DAX zeitnah auf neue Allzeithöchststande treiben. Das Ziel wäre in diesem Fall die 13.600 Punkte-Marke. Doch bereits bei rund 13.500 Punkten dürfte die Luft sehr dünn werden, falls der Durchmarsch nicht direkt erfolgen sollte. Ein Wochenschlusskurs über der 13.600 Punkte-Marke würde sogar ein Kursziel bei 14.000 Punkten freisetzen.



Die Short-Szenarien: Die Aktienmärkte seien aktuell zu stabil, um eine größere Korrekturbewegung herbeizuführen. Ein Tagesschlusskurs unter 13.050 Punkte wäre zumindest für die Bären ein Anfang. Allerdings dürfte spätestens bei rund 12.800 Punkten sofort wieder größere Gegenwehr der Käufer erfolgen. Zurzeit hätten die Bären einen wirklich schweren Stand. (27.11.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit einigen Tagen konsolidiert der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) auf hohem Kursniveau, ohne ein neues Handelssignal im Tageschart zu generieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die in der vergangenen Woche entstandene bearishe Tageskerze sei von den Käufer am darauffolgenden Tag gekontert worden. In dieser Woche sei eine bullishe Kurslücke bei 13.163 Punkten entstanden. Dieses Gap sei noch immer offen und dürfte noch in dieser Woche geschlossen werden. Die Handelsspanne betrage in dieser Woche bislang weniger als 100 Punkte. Ein Ausbruch aus dieser engen Handelsspanne könnte für deutlich mehr Volatilität sorgen. Gestern hätten die Marktteilnehmer auf Tagesschlusskursbasis die 13.200 Punkte-Marke verteidigt.