Ausblick: Bis dato sei der Abwärtstrend im DAX mit Blick auf den Tageschart mit einer Reihe von tieferen Tief- und Hochpunkten klar intakt. Erst bei Notierungen über dem alten Verlaufshoch bei 13.151 Punkten wäre der Abwärtstrend gebrochen.



Die Short-Szenarien: Der DAX bewege sich weiterhin im fallenden Trendkanal, dessen obere Begrenzung aktuell bei 12.780 Punkten verlaufe. Wahrscheinlich steuere der DAX diese Begrenzung in der US-Wahl-Euphorie an und drehe hier nach dem langen vorherigen Hochlauf wieder nach unten ab. Rutsche der DAX dann auch unter den 200er EMA bei 12.380 Punkten, wäre mit einem erneuten Kursrutsch bis zur unteren Trendkanalbegrenzung bei 11.930 Punkten zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX nehme zunächst Kurs auf die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals bei 12.780 Punkten und breche dann nach oben aus. Gelinge dies, wäre die nächste Anlaufmarke der Bullen bei 13.000 Punkten zu sehen. Darüber würde das alte Verlaufshoch bei 13.151 Punkten als Zielmarke folgen. (09.11.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte den wichtigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 11.400/11.450 Punkten verteidigen und eine kräftige Aufwärtsbewegung einleiten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese Aufwärtsbewegung sei maßgeblich durch die US-Präsidentenwahl befeuert worden und mit dem wahrscheinlich endgültigen Sieg des Herausforderers Joe Biden (Demokraten) zeige sich der DAX im vorbörslichen Handel am heutigen frühen Montagmorgen erneut stark. Nachdem der DAX am Freitag noch bei 12.480 Punkten aus dem Handel gegangen sei, zeige sich der Index vorbörslich bei 12.700 Punkten deutlich höher. Zudem notiere der DAX wieder über der Ichimoku-Wolke im Monatschart, was ebenfalls bullish zu werten sei. Nehme der DAX erneut Kurs auf die runde Marke von 13.000 Punkten?