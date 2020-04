In einem solchen Szenario könne im Bereich von 10.000 bis 10.200 Punkten eine wichtige Unterstützungszone gefunden werden. Ein Durchbruch über das Fibonacci-Retracement von 50% würde jedoch den Weg für einen Test des nächsten großen Widerstands ebnen - die Zone, die zwischen 11.450 (Tief im August 2019) und 11.600 Punkten (Fibo-Niveau von 61,8%) liege. Der heutige Tag könnte für den DAX entscheidend sein, da der BIP-Bericht aus den USA um 14:30 Uhr und der Zinsentscheid des FOMC um 20:00 Uhr die Richtung vorgegeben könnten.



Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) habe heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2020 bekannt gegeben. Das Unternehmen habe einen Rückgang der Auslieferungen von 23% im Jahresvergleich und einen Rückgang der Fahrzeugverkäufe und -produktion um 25% im Jahresvergleich verzeichnet. Die Einnahmen seien im Jahresvergleich um 8,3% auf 55,05 Milliarden EUR gefallen. Der Gewinn vor Steuern sei um 83,3% im Jahresvergleich auf 582 Millionen EUR gesunken. Der Nettogewinn habe sich auf 517 Millionen EUR belaufen, was einem Rückgang von 83,1% im Jahresvergleich entspreche. Der operative Cashflow sei um 71,2% im Jahresvergleich gefallen. Das Unternehmen habe seinen Ausblick für 2020 zurückgezogen, gehe aber weiterhin von einem profitablen Jahr 2020 aus.



Daimler habe heute den vollständigen Quartalsbericht veröffentlicht (in der vergangenen Woche seien die vorläufigen Ergebnisse vorgelegt worden). Das EBIT sei wie erwartet um 78% im Jahresvergleich auf 617 Millionen EUR gefallen. Der Autobauer habe interessante Anmerkungen in Bezug auf seinen Geschäftsbereich Mercedes Benz Cars & Vans gemacht. Trotz der Coronavirus-Pandemie werde erwartet, dass der Betriebsgewinn der Abteilung im Jahr 2020 höher sein werde als im Jahr 2019. Eine solche Situation könne jedoch auf eine große einmalige Belastung zurückgeführt werden, die das Unternehmen im Vorjahr auf sich genommen habe und die den Gewinn gedrückt habe.



Wirecard stehe weiterhin unter starkem Verkaufsdruck. Der Rückgang sei durch die gestrige Ankündigung ausgelöst worden, dass KPMG die Aktivitäten des Unternehmens in Asien wegen mangelnden Zugangs zu den benötigten Daten nicht vollständig prüfen könne. Die Aktie sei heute kurzzeitig unter 90 EUR gefallen.



Der Vorstand von Bayer habe bei der gestrigen Hauptversammlung ein Vertrauensvotum gewonnen. Es sei nicht ganz sicher gewesen, ob die Führungskräfte nach einiger Unzufriedenheit über die Behandlung der Roundup-Klagen die Unterstützung der Aktionäre erhalten würden.







Die Aktien in Europa eröffneten heute höher, aber die Sitzung selbst war bisher volatil, so die Experten von XTB.Die wichtigsten europäischen Indices würden zwischen Gewinnen und Verlusten schwanken. Die Aktien aus Polen, Russland und Österreich würden in der Region outperformen, während die Werte aus Frankreich und der Schweiz am meisten zurückbleiben würden.Die jüngste Umfrage des ifo-Instituts zeige genau, warum staatliche Konjunkturprogramme gerade jetzt so wichtig seien. Das ifo-Institut habe deutsche Unternehmen gefragt, wie lange sie mit ihren eigenen Barreserven überleben könnten. 29,2% der Befragten hätten angegeben, dass sie drei Monate oder weniger überleben könnten. Noch besorgniserregender sei, dass mehr als die Hälfte der Befragten (52,7%) angegeben hätten, dass sie weniger als ein halbes Jahr überleben könnten. Ohne die Hilfe der Regierung würde man wahrscheinlich bald eine massive Konkurswelle erleben. Die Konjunkturpakete würden die wirtschaftlichen Folgen abmildern. DAX notiere zum ersten Mal seit dem 23. Februar - dem Beginn des panischen Ausverkaufs - über der 50-Tage-Linie. Der Index habe gestern das Fibonacci-Retracement von 50% bei 10.900 Punkten getestet, habe dieses allerdings nicht durchbrechen können. Der Bereich zwischen den jüngsten Hochs bei 10.800 Punkten und dem oben erwähnten Retracement dürfte vorerst als Schlüsselwiderstand dienen. Sollte der DAX später am Tag zurückfallen und ein weiteres Pin-Bar-Muster ausbilden, könnte der Verkaufsdruck steigen.