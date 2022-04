Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte sich gestern erholen, scheiterte allerdings letztlich beim Versuch auf Schlusskursbasis, die runde Marke von 14.000 Punkten zurückzuerobern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aber immerhin sei die Rückeroberung der beiden Verlaufstiefs bei 13.887/13.863 Punkten gelungen, womit die Gefahr einer Topbildung ein wenig habe abgemildert werden können. Dennoch würden die deutschen Standardwerte unterhalb der 50-Tages-Linie (akt. bei 14.203 Punkten) sowie unterhalb des Abwärtstrends seit Beginn des Jahres (akt. bei 14.308 Punkten) notieren. Auch die jüngste Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 14.142 Punkten) habe weiterhin Bestand. Mit anderen Worten: Der Weg nach Norden ist und bleibt steinig, obwohl das Aktienbarometer zum Wochenende einen erneuten Rallyversuch starten dürfte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Helfen könnte dabei die schlechte Börsenstimmung. Bereits gestern hätten die Analysten die Ergebnisse der aktuellen Sentimenterhebung der American zum Association of Individual Investors (AAII) diskutiert. Der Bullenanteil unter den US-Privatanlegern befinde sich unverändert auf einem historisch niedrigen Niveau (16,4%). Gleichzeitig notiere der Prozentsatz der Pessimisten mit 59,4% auf dem höchsten Wert seit März 2009! Per saldo stelle die schlechte Stimmung eher einen unterstützenden Faktor dar. (29.04.2022/ac/a/m)



