Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hält das Momentum weiter hoch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Erinnerung: Die Rückeroberung der "doppelten Durchschnitte" - also der Kombination aus der 200-Tages-Linie (akt. bei 12.070 Punkten) und dem Pendant der letzten 200 Wochen (akt. bei 12.244 Punkten) - stelle für die Analysten einen wesentlichen Katalysator dar. Ausdruck der beschriebenen Aufwärtsdynamik sei ein weiteres Aufwärtsgap (12.330 zu 12.399 Punkten). Gleichzeitig hätten die deutschen Standardwerte damit das Negativpendant von Ende Oktober schließen können. Neben der angesprochenen Aufwärtskurslücke sorge ein frisches MACD-Kaufsignal für zusätzlichen Rückenwind. Das nächste Anlaufziel ergebe sich nun durch die Kombination aus der 61,8%-Korrektur des gesamten Baisseimpulses seit Anfang September (11.692 Punkte) und dem gleitenden Durchschnitt der 50 Tage (akt. bei 12.743 Punkten). Aber auch unter Risikogesichtspunkten biete der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Hilfestellung. So könnten kurzfristig orientierte Trader den Stop-Loss für bestehende Longpositionen auf das Level der gestrigen Kurslücke nachziehen. Durch die strategische Brille betrachtet, würden dagegen unverändert die doppelten Durchschnitte die entscheidende Rückzugszone definieren. (06.11.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >