Familienangehörige von Diplomatinnen und Diplomaten seien aufgefordert worden, die Ukraine zu verlassen. Es handle sich bei den Maßnahmen die US-Botschaft betreffend um "Vorsichtsmaßnahmen", habe eine hochrangige Beamtin des US-Außenministeriums gesagt.



Zu den militärischen Optionen zähle die Entsendung von 1.000 bis 5.000 Soldaten in osteuropäische Länder, mit der Möglichkeit, diese Zahl zu verzehnfachen, wenn sich die Lage verschlechtere, berichte die New York Times. Eine Entscheidung werde noch in dieser Woche erwartet.



Angesichts eines massiven russischen Truppenaufmarsches in der Nähe der Ukraine befürchte der Westen, dass der Kreml einen Einmarsch in das Nachbarland planen könnte. Es könnte sich aber auch lediglich um eine Provokation handeln. US-Außenminister Blinken habe gesagt, Russland versuche, die Ukraine zu destabilisieren, um die Regierung in Kiew zu stürzen.



Der Ukraine-Konflikt sei ein weiterer Stressfaktor für die Börse. 2014, als der Konflikt ausgebrochen sei, habe das den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) über mehrere Monate immer wieder belastet. Von Februar bis Oktober habe der Leitindex auch deswegen zwölf Prozent verloren. Anleger sollten aktuell bei der Aktienauswahl sehr selektiv vorgehen: Während Growth-Titel seit Wochen unter Druck stünden, würden etliche Value-Titel ein starkes Momentum aufweisen.



